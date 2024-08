The Umbrella Academy | il riassunto delle stagioni precedenti per rinfrescarsi la memoria prima di guardare il finale

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 7 agosto 2024) The, la serie Netflix basata sull’omonimo fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá, sviluppata da Steve Blackman, che ora sta lavorando a Horizon Zero Dawn, è tornata con la quarta ed ultima stagione. Dopo due anni dall’uscita della terza stagione finalmente ci siamo, la serie sulla squadra di supereroi sta per concludersi e noi siamo impazienti di vedere come procederà la storia di questa famiglia che ha raggiunto su Rotten Tomatoes un indice di gradimento del 76%. Il titolo di questa serie in realtà avrebbe potuto essere Tutorial su come evitare un’apocalisseo meglio forse su come farla accadere dato che come abbiamo visto nellei nostri protagonisti la portano sempre con sé ovunque vadano. Un’avvincente storia di viaggi nel tempo, catastrofi, problemi familiari e tanto sangue.