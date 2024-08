Segreti di famiglia sospesa da settembre? Al suo posto un gradito ritorno

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 7 agosto 2024) A partire dal mese di, la soap turcadipotrebbe non andare più in onda: ecco il motivo. Il serial, che ha fatto il suo debutto in Italia il 16 giugno 2024, sarebbe infatti al centro di una nuova riprogrammazione del palinsesto televisivo da parte dei vertici Mediaset. Il mese di, sempre più vicino, segna convenzionalmente l’inizio della nuova stagione televisiva. Di conseguenza, molti programmi sono destinati a faresul piccolo schermo mentre altri, invece, si apprestano a salutare i telespettatori per i mesi a venire. Tra questo secondo gruppo, stando a quanto trapelato, rientrerebbedi(Yarg?).