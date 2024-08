Quando corre Elia Viviani nell’omnium alle Olimpiadi | programma orario tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Domani toccherà ad. Il 35enne veneto va a caccia della terza medaglia consecutiva. Dopo l’oro meraviglioso di Rio 2016 e il bronzo di carattere a Tokyo 2020, adesso il campione azzurro cercherà anche a Parigi 2024 di tornare nuovamente sul podio olimpico. Servirà una prestazione perfetta da parte diin una gara durissima come l’omnium, che vedrà concentrare in una sola giornata ben quattro prove (Scratch Race, Tempo Race, Gara ad eliminazione, Corsa a punti). Ci sarà per l’Italia in corsa anche Simone Consonni.dovrà stare molto attento a tanti corridori che troverà anche in strada. Fari puntati sul colombiano Fernando Gaviria, sull’australiano Sam Welsford, sul francese Benjamin Thomas e sul britannico Ethan Hayter.