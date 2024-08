Pensioni anticipate 2024 la guida per uscire | Quota 103 Opzione donna e precoci

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Per tutto ilcon la conferma di103,e la possibilità per i lavoratorivi sono alcune misure per andare in pensione anticipata, ciascuna con le proprie specificità e requisiti. Analizziamo nel dettaglio queste opzioni, continuando la nostra serie di guide sulle: uscita con103 Per tutto il, i lavoratori potranno accedere alla pensione tramite103 se entro il 31 dicembreavranno raggiunto almeno 62 anni di età e 41 anni di contribuzione. Questa misura consente un’uscita anticipata dal lavoro a coloro che, sommando età anagrafica e anni di contribuzione, raggiungono un totale di almeno 103, rispettando però i valori minimi stabiliti.