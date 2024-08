Multe stradali ecco quali potrai sanare con la sanatoria fiscale 2024 I termini e le modalità | tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Gli italiani possono tirare un sospiro di sollievo e anche festeggiare un po’ grazie alla nuovadel. La proroga della quinta rata della rottamazione delle cartelle, infatti, è prevista per il 16 settembre e non più per il 5 agosto. Come spiega il portale Brocardi – L’avvocato in un click, per mantenere i vantaggi della pace, è necessario che il pagamento della cartella sia totale e non tardivo: “In caso contrario, tutto ciò che è già stato versato verrà sottratto dal totale e la somma rimanente verrà maggiorata con le sanzioni e gli interessi”. La grande novità della nuova rottamazione è che è possibile rottamare le cartelle riguardanti le “. Ma veniamo alla tipologia diche sono incluse nella rottamazione. A livello temporale ci si riferisce a tutte le cartelle con debiti fino al 31 dicembre 2023.