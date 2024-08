Mare sempre più caldo le tartarughe caretta caretta si spostano verso nord Gli esperti | Un segnale d’allarme

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Lucca, 7 agosto 2024 - Anche levannoa causa dei nostri maripiù caldi. È un dato di fatto che le simpaticheultimamente prediligano spiagge più settentrionali. Sono stati infatti scoperti nuovi nidi a Forte dei Marmi, a Montignoso e a Massa. Individuati dai volontari del Wwf Massa Carrara, sono stati messi in sicurezza con il supporto deglidi Arpat, del museo di storia naturale dell'università di Pisa e dei volontari di Life turtlenest. “La presenza dipiù arappresenta und'allarme di cui tutti dovremmo prendere coscienza per cercare di invertire la pericolosa tendenza climatica degli ultimi decenni”, mette in guardia Francesco Vincenzi, presidente di Anbi. Il referente del Wwf Massa Carrara, Luca Giannelli, aggiunge: “Quest'anno abbiamo già sette nidi disulla nostra costa.