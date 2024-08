LIVE Arrampicata sportiva Olimpiadi Parigi in DIRETTA | oro a Miroslaw nella speed femminile due medaglie polacche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.02 Si conclude quindi come previsto questa prova delloal, con una Polonia dominante e con dueera la favorita ed è arrivata a quattro centesimi dal suo stesso record del mondo. 13.00ALLA MEDAGLIA D’ORO! 6?10, Deng fa argento con 6?18. Bronzo per Kalucka: due. 12.58 Ma è il momento della finale per l’oro: tocca a Deng e. 12.56 Kalucka è medaglia di bronzo! Lacrime per lei che piange di gioia dopo il crono di 6?53. 12.54 Si parte per la finale per il bronzo: si affrontano la polacca Kalucka e l’indonesiana Sallsabillah. 12,52 La cinese Deng in finale con 6?38! Battuta l’indonesiana Sallsabillah per appena tre centesimi! 12.50 Adesso la sfidaseconda semifinale tra l’indonesiana Sallsabillah e la cinese Deng. 12.