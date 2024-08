L’irruzione del maltempo oggi in Emilia Romagna | le zone a rischio temporali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Bologna, 7 agosto 2024 – Una breve tregua dal caldo africano. L’estate si prende una pausa in, concedendosi alcune ore didopo giorni di afa (per il Ministero della Salute,Bologna è da bollino arancione). Tanto che Arpae, di concerto con la Protezione Civile, ha diramato un’allerta meteo gialla (criticità ordinaria), in vigore già dalle 12 dimercoledì 7 agosto valida anche per tutta la giornata di giovedì 8 agosto. Sono previstiin alcunedella regione, con il fenomeno che dovrebbe intensificarsi in serata. Le previsioni meteo recitano, per il pomeriggio di: “Aumento della nuvolosità con addensamenti localmente compatti che potranno dar luogo a rovesci a carattere temporalesco, anche di forte intensità, più probabili sulle province centro-orientali della Regione”.