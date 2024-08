L’Empoli mette la porta al riparo con Federico Brancolini dal Lecce

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) EMPOLI – Empoli, scelto il nuovo portiere per rimpiazzare, almeno temporaneamente, l’infortunato Perisan. È arrivato in azzurro a titolo definitivo: ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.è nato a Modena il 14 luglio 2001. Cresciuto nel settore giovanile del Modena e dal 2017 della Fiorentina, con i violaha vinto per due stagioni di fila, nel 2020 e nel 2021, la Coppa Italia Primavera. Il percorso dicon la Fiorentina si sviluppa fino alla prima squadra, quando fa l’esordio in serie A il 29 luglio 2020 nella sfida con il Bologna. Nell’estate 2022è passato aldove ha conquistato la salvezza nelle due stagioni in giallorosso. Cresce intanto l’attesa per la gara di sabato 10 agosto alle 20.