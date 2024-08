Le terapie della dottoressa Cusi salvano le Olimpiadi di Sotero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Parte per Parigi Alice, 33 anni, l’atleta di Asti che gareggerà nel Pentathlon alle, nonostante una grave infezione a un occhio abbia messo a rischio la sua partecipazione. Una cura italiana, per la sua malattia orfana di, le ha permesso di recuperare parte delle vista e superare il grave dolore che l’aveva costretta a fermare gli allenamenti. A metà giugno Alice sente un fastidio sempre più forte all’occhio sinistro che diventa rosso e poi dolorante, al punto da costringerla a letto. Inizia il suo peregrinare nei centri oculistici. All’inizio il tipo di infezione non viene identificata, si ipotizza sia Herpes. Alice non migliora finchè viene indirizzata al centro di Grossetto guidato dal professor Vincenzo Sarnicola che sospetta l’infezione da Acantamoeba.