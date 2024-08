Le sneaker da scherma viste alle Olimpiadi sono inaspettatamente belle

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Laha tutte le caratteristiche di uno sport profondamente e indiscutibilmente cool. Richiede la coordinazione di un ginnasta, ma la strategia di un giocatore di scacchi. È un gioco veloce, aggressivo e ritmico, una versione reale di un beat-em-up per PlayStation 2. E ascoltate: potrete colpire le persone con una vera spada. Sì, lapuò avere radici nel 1600, quando era normale sposare la propria cugina e morire per cause naturali all'età di 22 anni, ma l'arte della sciabola è ancora valida. Edi Parigi la, come il tiro a segno e il tiro con l'arco, si è goduta un po' di attenzioni.