Italia show alle Olimpiadi e volano gli ascolti di Rai2 | pubblico in crescita

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Nove medaglie d'oro vinte finora con prestazioni che resteranno nella memoria degli sportivini. Atleti che danno l'anima per raggiungere il podio come le ragazze della pallavolo che, con un sonoro 3 a 0 sulla Serbia, si sono guadagnate il pass per la semifinale che disputeranno contro la Turchia. Grandi successi centrati a Parigi 2024 che si riflettono anche suglitelevisivi. Lespopolano, infatti, nel piccolo schermo dove si registranoboom. Da quando sono iniziate le gare, viale Mazzini, che ha messo in campo una poderosa copertura, sta ottenendoincontinua a dominare a colpi di share. Così come il Tg2, con dati in. Con queste 'vittorie', Rai 2 si conferma la rete olimpica per eccellenza.