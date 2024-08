I consigli della Croce Rossa contro il caldo estremo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 7 agosto 2024) AGI - Secondo gli esperti, il prossimo weekend sarà il piùdell'anno, con le temperature che torneranno a salire, da Nord a Sud, con massime che supereranno i 40 °C. “Il riscaldamento globale, prima conseguenza del Climate Change, rende ancora più difficile sopportare un clima tanto torrido. Per questa ragione è importante adottare dei piccoli accorgimenti al fine di tutelare la propria salute dai pesanti effetti delle ondate di calore sul nostro organismo - ha dichiarato Rosario Valastro, PresidenteItaliana - . Adattare il nostro stile di vita a queste temperature è fondamentale per superare il”. È importante fare attenzione all'alimentazione, bere molto anche in assenza di sete, uscire nelle ore più freschegiornata e preferire le zone d'ombra all'esposizione al sole.