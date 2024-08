Gli ombrelloni restano aperti Si spacca il fronte dei bagnini | Venerdì non scioperiamo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) In riviera inon scioperano. Siildei balneari. Da una parte ci sono il Sib, legato a Confcommercio, e Fiba, per Confesercenti. Sono le due sigle sindacali che hanno proclamato lo sciopero per contestare la gestione, assente, del governo sulla partita del rinnovo delle concessioni balneari già scadute.è attesa la serrata con la chiusura deglinegli stabilimenti balneari per due ore. Un gesto dimostrativo che dovrebbe terminare alle 9,30 del mattino, un orario in cui cominciano ad affollarsi le spiagge. Se dal governo non arriveranno risposte, gli stessi sindacati sono pronti ad andare avanti dopo Ferragosto, aumentando anche le ore di chiusura delle ombre sulla sabbia. Lunedì 19 agosto glidovrebbero rimanere chiusi 4 ore.