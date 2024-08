Giorgetti | bella storia anche quella del tesoretto

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 7 agosto 2024) “Francamente,del! Aspettiamo quando finiranno altre liquidazioni, ci sono scadenze che sono state prorogate e poi tireremo le somme”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo, alla domanda sull’ipotesi che ci sia undi 20 miliardi per la prossima manovra.” “Come ci insegniamo le Olimpiadi, non è che uno arriva a 100 metri dal traguardo e dice ho vinto, o no? Avete visto qualcuno che lo dice? Aspettiamo la fine, perché quello è il momento della verità. Poi faremo le nostre valutazioni”. Aggiornamento ore 10.01ha aggiunto: “Invito a valutare l’andamento delle entrate rispetto alle previsioni e non rispetto all’anno scorso. In secondo luogo, le previsioni che facciamo al Mef e che vengono contestate da tutte le parti, puntualmente tendono a verificarsi.