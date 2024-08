Crolla l’edificio di un hotel in Germania | un morto otto in trappola tra cui un bambino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Una parte delche ospita unta uccidendo una persona e ferendone altrea Kroev, cittadina tedesca sul fiume Mosella, attorno alle 23 di martedì. Gli ospiti della struttura erano 14: la polizia in un comunicato stampa ha informato che cinque di loro sono usciti dal crollo illesi, mentre uno ha perso la vita e i restanti, feriti, sono ancora inti sle macerie, in contatto con i servizi di emergenza. Tra le persone in attesa di essere soccorse c’è anche unpiccolo: “Ma al momento sta dormendo tranquillamente e siamo in contatto con i genitori”, specifica un portavoce della polizia. Le immagini mostrano diversi piani delcollassati: proprio il rischio di ulteriori crolli sta rallentando i soccorsi. Le autorità hanno anche evacuato 31 persone nell’area circostante.