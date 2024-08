Confiscati beni per un milione di euro a Giuseppe Sansone l’imprenditore mafioso che costruì l’ultimo covo di Riina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Scatta la confisca per idi, imprenditore, esponente di una famiglia vicinissima a Totò. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, dispone la confisca dell’intero compendio di una azienda edile, di proprietà del figlio di. Sigilli su diversi rapporti finanziari e 6 autovetture per un valore di circa undi. Il procuratore e il questore di Palermo, Maurizio De Lucia e Maurizio Calvino, hanno chiesto perla sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno, per 4 anni e 6 mesi.