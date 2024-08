Commissione d’Accesso a Caserta Cerreto | si faccia chiarezza al più presto

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma. “Sicuramente la richiesta di unanella città capoluogo denota una brutta pagina per la vita amministrativa della città. Altrettanto scomposto ed ingiusto risulta l’attacco del Sindaco Marino ad un parlamentare della Lega. Marino dovrebbe sapere bene che non rientra nelle prerogative parlamentari inviare commissioni, ma del Ministro degli Interni sentiti Prefetto e autorità giudiziarie e onestamente non pensiamo che il Viminale volesse fare un dispetto né a Marino né alla città di. Tutti sanno che la giunta è stata scossa da un’indagine che ha comportato arresti, dimissioni, azzeramento giunta, oltre all’interdittiva antimafia ai danni di una ditta il cui socio al 50% è stato l’assessore di peso nella giunta Marino.