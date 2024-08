Cocciaretto-Krueger oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Toronto 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Elisabettase la vedrà contro Ashlynnel primo turno del Wta 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento della città canadese. In ripresa la tennista azzurra, che ha saltato Wimbledon a causa di un virus ma ha lasciato trasparire segnali incoraggianti a Parigi nonostante la prematura sconfitta. Non facile l’esordio in Canada contro la statunitense, che ha superato le qualificazioni e costituisce un’avversaria particolarmente insidiosa., però, non solo potrà giocarsi le proprie carte ma partirà anche leggermente favorita secondo i bookmakers. Tra le due non c’è alcun precedente. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVscenderanno in campo, mercoledì 7 agosto. Le due giocatrici sono pianificate come terzo incontro di giornata sul Court 1 dalle 17.00 ore italiane (al termine di Dolehide-Anisimova).