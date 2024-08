Cina | stanzia 649 mln yuan per risposta ad alluvioni soccorsi per disastri

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Pechino, 07 ago – (Xinhua) – Il ministero delle Finanze oggi ha annunciato che sono statiti fondi per 649 milioni di(circa 91 milioni di dollari) per sostenere laallee iin caso diin diverse regioni cinesi. I fondi del governo centrale,ti ieri, sosterranno specificamente laai tifoni e alle, nonche’ iin caso di, nelle province di Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Anhui, Fujian, Shandong, Henan, Hubei, Hunan, Sichuan, Shaanxi e Gansu, nonche’ nella regione autonoma del Guangxi Zhuang e nella municipalita’ di Chongqing, ha dichiarato il ministero in un comunicato.