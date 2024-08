Bambù Festival al via | ecco gli eventi della prima giornata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Prende il via venerdì il, appuntamento tra i più attesi dell’estate monturanese, come sempre macchina organizzativa guidata dalla locale Pro Loco. E lasarà all’insegna del Bam Beat, unaspeciale e ad ingresso gratuito che nasce con l’idea di ampliare il pubblico abbracciando le nuove generazioni. Un connubio ideale per unanella natura, ascoltando la musica dell’estate, in un viaggio dal passato al presente sullo sfondo il Parco Fluviale Alex Langer. Il tutto insieme a tanti servizi previsti: partendo dal food e beverage, ai mercatini con tanti espositori presenti, all’area gonfiabili per i più piccoli e fino alle aree relax oltre a tantissimi posti utili con i parcheggi per auto, camper e moto.