Atletico Madrid | Gallagher vince il ‘pulse’ su Javi Guerra

(Di mercoledì 7 agosto 2024) 2024-08-07 18:42:39 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: Anonostante il ritardo nella tua risposta dopo L’Atlético avrebbe raggiunto un accordo con il Chelsea per un importo di 40 milioni (variabili incluse) causerebbe Dal Metropolitano si chiuderà l’accordo con il Valencia per(25 chili più cinque) come possibile alternativa, la verità è questa Il centrocampista inglese vivrebbe le ultime ore di massima attività negli uffici, restando la prima opzione. Anche se alla fine finirebbe per accettare la proposta biancorossa, ciò provocherebbe la concatenazione di operazioni ideate dall’Atlético Anche il suo arrivo nella Liga sarà appeso ad un filo., poiché le nuove conversazioni sorte riguardo al trasferimento di Samu lo avrebbero condizionato totalmente.