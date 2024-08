Venom | The Last Dance i reshoots portano Tom Hardy a New York foto e video dal set

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 6 agosto 2024) Diamo uno sguardo a Tomin azione a Newnelledi: The, mentre sono in corso le riprese aggiuntive del cinecomic. Tomè stato avvistato a NewCity, intento a girare le scene aggiuntive di: The, terzo capitolo della saga sul popolare simbionte. Primo sguardo al set nelleleaked mentre si profila la fine dell'avventura, dato che il film concluderà la trilogia su. Come anticipato,: Theriprenderà là dove avevamo lasciato Eddie Brock nel cameo in Spider-Man: No Way Home, e troverà l'antieroe ancora una volta in fuga per le strade trafficate della Grande Mela. Dato che i primi due capitoli dierano ambientati a San Francisco, stavolta