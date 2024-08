Traffico Roma del 06-08-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 6 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità è aperta alvia Ardeatina tra via Appia Antica & via delle Sette Chiese In entrambe le direzioni la strada era chiusa dal 2 luglio a causa di uno smottamento attualmente è presente un restringimento della carreggiata è stata anche ripristinata la linea di bus 218 durante il periodo estivo Atac intensificherà le attività del cantiere che sta interessando la linea della metropolitana i lavori e lo ricordiamo sono finalizzati al rinnovo integrale dei Binari e alla riqualificazione di alcune stazioni in particolare dal 10 al 25 agosto sarà chiusa la tratta termini Battistini il servizio sarà assicurato in superficie da bus navetta sempre sulla linea della metro dalla dici 9 agosto sarà chiusa per lavori di restyling della stazione Furio Camillo ricordiamo che al momento sono chiuse le stazioni ...