Regno Unito disordini coi neonazi | che differenza tra le forze dell’ordine dei due Paesi!

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) di Fiore Isabella Ero a Bristol, due giorni fa, nel mentre una vivace folla antifascista proteggeva alcuni stranieri rifugiati in un albergo dalle grinfie di un gruppo di aggressive teste pelate. Non ero nelper il desiderio di sculacciare l’intolleranzasta – anche se la voglia di farlo non mi ha solo sfiorato. Ero lì per trascorrere qualche giorno con mio figlio e anche, non lo nego, per sfuggire alla calura che ha invaso il nostro italico stivale. Tra una passeggiata e la cura del suo giardino ancora in embrione, le immagini di un evento che mi hanno dato la misura della diversa modalità delle polizie addette a garantire l’ordine pubblico nele nella mia tanto amata patria.