Poste Italiane e Comune di Pisa lanciano il progetto del Servizio di prossimità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 – Parte dal’avvio della sperimentazione 'Servizi di', un nuovoerogato dalla rete dei portalettere che ha l’obiettivo di rilevare, tramite palmare, informazioni territoriali georeferenziate utili per aggiornare i database dell’amministrazione comunale di. In particolare, la rete delle 80 articolazioni recapito del centro distribuzione diOspedaletto è la prima in Italia ad effettuare ildi 'Rilevazioni su strada', per due diverse casistiche: - Decoro urbano con l’obiettivo di garantire la rilevazione dello stato del manto stradale compromesso e pericoloso per l’incolumità pubblica (buche, tombini divelti e marciapiedi sconnessi) nei quattro quartieri periferici di Cisanello, Porta Lucca, Cep e Gagno.