Pianta ai nastri di partenza Obiettivo la metà alta

(Di martedì 6 agosto 2024) Pronti per il prossimo campionato di Prima Categoria. In questi giorni la società della, presieduta da Fausto Tedaldi, ha presentato la rosa della prima squadra che affronterà la prossima stagione nel girone G della Prima Categoria 2024-25. Confermato lo staff tecnico di mister Luca Tassani con l’unica novità di Alessandro Gambi che sarà il nuovo preparatore dei portieri. Dieci i nuovi acquisti ad irrobustire una rosa che punta a disputare un campionato nella parte sinistra della classifica. Questa la rosa (tutti i componenti attuali nella foto, in alto da sinistra): Massimo Giannini, Riccardo Riviello, Simone Bagnolini, Julian Canaku, Matteo Mingozzi, Nicola Rafelli, Luis Mirashi, Luca Bambini, Riccardo Gardini, Gianluca Agosta, Simone Fantini, Nicola Murianni, Francesco Grilanda, Francesco Zanzani.