Perché la maternità è ancora un ostacolo enorme per le donne che vogliono lavorare spiegato a Meloni

(Di martedì 6 agosto 2024) La presidente del Consigliodice che se riesce a portare con sé sua figlia durante un viaggio istituzionale in Cina, dimostra che lanon è per forza un. Ma la verità è che avere un figlio e accudirlo è sempre più un privilegio, e rischia di diventare un impedimento per tantelavoratrici. Almeno in un Paese come l'Italia in cui mancano gli asili nido e in cui nemmeno si vuole parlare di congedi paritari, pienamente retribuiti, per entrambi i genitori.