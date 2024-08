Parigi 2024 ancora una medaglia per l’Italia | Furlani regala la prima medaglia all’atletica

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 6 agosto 2024) In una giornata non facile perarriva ladell’atletica.riportanel lungo a distanza di 40 anni. Dopo i primi dieci giorni conda assoluta protagonista, in questo martedì gli azzurri hanno accusato qualche difficoltà di troppo come era prevedibile. Il Setterosa saluta le Olimpiadi ai quarti di finale perdendo contro l’Olanda. Piccola delusione anche da parte del ciclismo su pista visto che il quartetto d’oro a Tokyo non è riuscito ad avere la meglio sull’Australia e andare a difendere il titolo conquistato in Giappone. Ganna e compagni nella giornata di domani si giocheranno il bronzo contro la Danimarca. Mattia– cityrumors.it – foto LapresseBuone notizie arrivano dalla vela dove Banti e Tita sono sicuri di chiudere a