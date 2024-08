Neuralink ha impiantato il suo chip nel cervello di un altro paziente Musk | Sta funzionando

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 agosto 2024 –, start up tech di proprietà di Elon, hacon successo il suocerebrale ‘Link’ in un secondotetraplegico, che ora avrà la possibilità di controllare dispositivi digitali con il solo pensiero. L’obiettivo di questo secondo test clinico, parte dello studio sperimentale ‘Prime’, è quello di migliorare la procedura chirurgica e modificare il posizionamento del dispositivo" per evitare i problemi che si sono verificati durante il primo test. Lo scopo di ‘Link’ è quello di sviluppare un canale di comunicazione diretto trae computer e di cercare di restituire autonomia a persone tetraplegiche. La sua tecnologia vuole “creare un'interfaccia cerebrale generalizzata per restituire l'autonomia alle persone con esigenze mediche insoddisfatte oggi e sbloccare il potenziale umano domani”, si legge sul sito dell’azienda.