LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Parigi in DIRETTA | azzurre al comando col record nazionale Mancano 4 quartetti

(Di martedì 6 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.13 Noi abbiamo fatto il massimo, mettendo inil. Non è ancora fatta per la top-4,quattroe ci sarà da soffrire. 18.12 L’ITALIA PASSA DAVANTI A TUTTE! 4’07?579 è un tempo assolutamente grandioso. Negli ultimi 500 metri c’è stata una leggera flessione, ma ora tocca alle altre rispondere. 18.11 Si stacca Martina Fidanza dopo un’ultima trainata pazzesca, un secondo e quattro di vantaggio per ledopo 3000 metri. 18.10 A metà gara 0.689 di vantaggio per una grande Italia, attenzione però, la gara si fa da qui in avanti. 18.10 Ai 1500 passa avanti l’Italia, due decimi e mezzo di vantaggio. Attenzione al finale però dell’Australia, davvero molto incisivo. 18.09 Ai mille metri la battaglia con le australiane è serrata, solo 37 centesimi di ritardo per le. 18.08 Buona la partenza, -0.