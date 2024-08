La cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi è stata come il jazz di Miles Davis

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 6 agosto 2024) Viva ladi, èildiHo visto l’inaugurazioneche si stanno disputando a. Ho letto pareri molto contrastanti se non addirittura stroncature di lesa maestà: l’apertura di una Olimpiade non può essere prevista al di fuori di uno stadio. È troppo lunga. Non ha messo in risalto gli atleti. Premesso che niente è immutabile, anzi a dirla tutta qualcosa di immutabile mi inquieta anche un po’, l’inaugurazione in questione trovo che abbia avuto il coraggio di osare, a partire proprio dal fatto che la sfilata non siafatta all’interno di uno stadio ma in esterno, e precisamente sulla Senna.