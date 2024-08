Guendalina è stata uccisa La terribile fine della cagnolina scomparsa trovata nel cestello di una lavatrice

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 6 agosto 2024) Il caso era balzato agli onoricronaca dopo un accorato appello da parte di una famiglia di Vigevano. Il capofamiglia, al ritorno a casa dopo una breve assenza di un paio d’ore, aveva scoperto l’intrusione dei ladri nel proprio appartamento di via Gravellona e ladell’amata, unameticcia di 5 anni adottata in un rifugio. Il signor Savone si era rivolto ai ladri attraverso i social, con un messaggio che era stato ripreso da molti: “Tenetevi gli oggetti, non ci importa, ma riportateci“. La famiglia aveva anche proposto una ricompensa per chi avesse riportato a casa la. Purtroppo, non c’è stato niente da fare, perchéera già morta.