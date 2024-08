Da Boldini a Zannoni | i ragazzi a lezione dalle giocatrici di A1

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) Con la settimana del beach volley si è conclusa la prima parte della stagione dei camp estivi in provincia di Sondrio e, nello specifico, a Livigno, in Valmalenco e in Aprica. Bilancio molto positivo per la Valtellina Summer Camp, una branchia della Valtellina Summer League. Dopo il successo strepitoso del camp di Livigno, con 50ne provenienti da tutta Italia agli ordini di coach Salvagni e di atlete top, e dopi i vari camp di volley e basket allestiti in Valmalenco e ad Aprica, con la presenza di tantissime giovani, la settimana scorsa è stata dedicata al beach volley con le professioniste Jennifer, Giorgia, Vittoria Piani e Laura Bovo e i due pro Max Cioffi e Paolo Bonola hanno insegnato l’arte del beach volley. Una bella giornata. Poi Piani esi sono intrattenute per una settimana guidando gli allenamenti di volley.