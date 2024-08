Controlli all’aeroporto Marconi In valigia 460 grammi d’oro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Stava partendo per la Romania con in borsa 460, senza denunciarne il possesso. Ma la passeggera romena che stava per imbarcarsi,, su un volo diretto a Bucarest, è stata individuata e sottoposta a controllo dal personale della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio allo scalo bolognese. La verifica, che si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti, attuata attraverso uno strutturato piano d’azione, ha permesso agli operatori di perseguire un importante risultato in merito al commercio dell’oro. Il controllo è avvenuto nei giorni scorsi, quando i militari del comando provinciale delle Fiamme Gialle, unitamente ai funzionari doganali aeroportuali, hanno sottoposto a sequestro i 460, suddivisi in 126 placchette di diversa grammatura.