Chi sono i Ricchi e Poveri | età altezza peso Angela e Angelo marito moglie figli Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 6 agosto 2024) Con un record di 5,7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, iil gruppo italiano più amato dai giovani della cosiddetta Gen Z. Famosi per brani come Sarà perché ti amo e Mamma Mariatornati acon la nuova formazione:Brambati eSotgiu. Dopo la scomparsa di Franco Gatti, i due artisti salgono sul palco dell’Ariston per la tredicesima volta. >>> Perché Gigi D’alessio ha interrotto il concerto: “Ho una cosa da dire” Come detto, nati come quartetto polifonico con due voci femminili e due voci maschili, ioggiun duo. Marina Occhiena ha perseguito la carriera da solista nel 1981, mentre nel 2016 Franco Gatti ha scelto di separarsi dal gruppo dopo la scomparsa delo Alessio. Nel 2022 il cantante è morto all’ospedale San Martino di Genova all’età di 80 anni.