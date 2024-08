Calendario tuffi oggi orari Olimpiadi 2024 | programma 6 agosto tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Sesta giornata per ialledi Parigisi assegnano le prime medaglie nelle gare individuali con la finale della piattaforma femminile dai 10 metri. Per l’Italia ci sarà una bravissima Sarah Jodoin Di Maria, che ha staccato il biglietto per la finale con un ottimo decimo posto in semifinale. Comincerà il cammino anche di Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia nell’individuale dei 3 metri maschili. Dopo la brillante prova nel sincro con un favoloso quarto posto, i due azzurri saliranno sul trampolino per i preliminari e con l’obiettivo di qualificarsi per la semifinale. La sesta giornata deialledi Parigisi svolgerà martedì 6. Sarà possibile seguire le gare in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alleunazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky.