Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 20 | 30

(Di lunedì 5 agosto 2024)DEL 5 AGOSTOORE 20.20 TOMMASO RENZI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA DIRAMAZIONESUD DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI MONTEPORZIO CATONE, TRAFFICO REGOLARE TRAFFICO RALLENTATO SULL’A24-TERAMO ALL’ALTEZZA DI CASTEL MADA IN DIREZIONE DI TERAMO IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO IN PROSSIMITÀ DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA DELLAVITERBO, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODUNE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral