Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 12:30 (Di lunedì 5 agosto 2024) Viabilità DEL 5 AGOSTO 2024 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA L’INCIDENTE SULLA FIRENZE Roma, TRA FABRO E ORVIETO, CODE IN DIREZIONE IN DIREZIONE Roma CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO LE CODE TRA LE USCITE LAURENTINA E Roma-FIUMICINO ALTRO INCIDENTE SULLA PONTINA CAUSA CODE DA VIA NARO A VIA VACCARECCIA, IN DIREZIONE Roma ENNESIMO INCIDENTE SULLA VIA APPIA QUI CODE DA VIA DEI LAGHI A VIA DEI SELCI, VERSO ALBANO LAZIALE UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ DEL 5 AGOSTO 2024 ORE 11. 20 GINA PANDOLFO DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE COLOMBO E VIA DEL MARE RISOLTO L’INCIDENTE SULLA VIA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI VIA CASTAGNETTA, LA CIRCOLAZION è REGOLARE, NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA APPIA è IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE, TUTTAVIA PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE, VERSO ALBANO ALTRO INCIDENTE SULLA TIBURTINA CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE, NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO NEL REATINO RISOLTO L’INCIDENTE SULLA SALARIA, A VASCHE, CIRCOLAZIONE REGOLARE, NELLE DUE DIREZIONI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 5 AGOSTO 2024 ORE 10. GLI INTERVENTI COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE. AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. FINO AL 31 AGOSTO SONO PREVISTE CORSE CON BUS TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO E VELLETRI, CIAMPINO E ALBANO, CIAMPINO E FRASCATI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 09:45 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA DALLA TUSCOLANA ALL’APPIA E IN ESTERNA DALLA LAURENTINA ALL’APPIA AUTO IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST CI SPOSTIAMO SULLA LAURENTINA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA CASTAGNETTA, NELLE DUE DIREZIONI SULLA TIBURTINA SONO DUE GLI INCIDENTE CHE PROVOCANO DISAGI, CODE IL PRIMO A TIVOLI TRA VIA GIUSEPPE PICCHIONI E LA STAZIONE FERROVIARIA L’ALTRO TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE, NEI DUE CASI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO PROSEGUONO I LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO TECNOLOGICO SULLA LINEA FL4 ROMA-VELLETRI CIAMPINO E FRASCATI GLI INTERVENTI COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE. romadailynews
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