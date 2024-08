Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 agosto 2024)DEL 5 AGOSTOORE 12.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE SULLA FIRENZE, TRA FABRO E ORVIETO, CODE IN DIREZIONE IN DIREZIONECI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO LE CODE TRA LE USCITE LAURENTINA E-FIUMICINO ALTRO INCIDENTE SULLA PONTINA CAUSA CODE DA VIA NARO A VIA VACCARECCIA, IN DIREZIONEENNESIMO INCIDENTE SULLA VIA APPIA QUI CODE DA VIA DEI LAGHI A VIA DEI SELCI, VERSO ALBANO LAZIALE UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral