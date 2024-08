Una capra sul muro di Londra il nuovo graffio di Banksy

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Unasulla sporgenza della parete bianca di un edificio, in equilibrio come sulla roccia di una montagna, nell' atto di guardare giù mentre cadono piccoli sassi, a poca distanza da una telecamera vera puntata su di lei. E' ildicomparso in mattinata nell' area di Kew Bridge a. L' immagine di The Goat, uno stencil nero, è stata è pubblicata dal misterioso artista sul sito.co.uk e sulla sua pagina Instagram, i suoi unici canali ufficiali. A rilanciarla sui social italiani è Stefano Antonelli, autore con Gianluca Marziani di una monografia sutradotta anche all' estero e curatore di diverse mostre in Italia dedicate allo street artist più famoso del mondo. ''Il lavoro - spiega Antonelli - è presentato con una indicazione nascosta: day 1.