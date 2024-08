Sarzana presto 5 nuove telecamere dotate di Targa System

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024), 5 agosto 2024 - Arrivano adi '', il nuovo sistema di monitoraggio delle auto potenzierà la videosorveglianza sul territorio. Con delibera n.181, su proposta dell'assessore alla Sicurezza e alla polizia locale Stefano Torri, il giunta sarzanese ha approvato le linee di indirizzo per il potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale mediante l'installazione dicon tecnologia, vale a dire un sistema in grado di leggere le targhe dei veicoli in transito.