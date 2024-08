Sandro Campagna | Non ho preferenze per i quarti di finale giochiamo sempre per vincere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il percorso fatto solo di successi del Settebello, che aveva vinto quattro partite consecutive, si interrompe alla quinta e ultima partita della fase a gironi delle Olimpiadi di Parigi. In un incontro emozionante e combattuto, gli azzurri sono stati sconfitti dalla Grecia con un punteggio di 9-8. La Nazionale italiana termina il proprio girone al secondo posto, visto che la Croazia è stata sconfitta nell’ultimo incontro di giornata sorprendentemente dagli Stati Uniti, ail girone sono proprio gli ellenici. Gli azzurri dimolto probabilmente se la vedranno con l’Ungheria neidi, in una partita veramente dura che lancerà una delle due compagini verso le medaglie. Le parole del commissario tecnico azzurro subito dopo il match: “Nelpotevamo riprenderla; siamo stati un pizzico sfortunati, però non abbiamo giocato bene.