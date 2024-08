Pratica funzionale originale e persino di tendenza è l’accessorio da rivalutare in partenza per le vacanze

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 5 agosto 2024) Che si tratti di un marsupio o di una cintura multitasche non fa molta differenza. Il punto forte della belt bag sta tutto nella funzionalità. Perché permette di avere a portata di mano tutto quello che occorre mantenendo le mani libere e senza l’ingombro di tracolle e manici. E questo rappresenta una vera manna dal cielo in viaggio, ovvero in tutte quelle situazioni, come le partenze in aeroporto, in cui si devono portare valigie e borsoni e non si ha tempo di frugare nella solita borsa alla ricerca di documenti e carte d’imbarco. La cosa bella, poi, è che quest’estate questo tipo di borse cintura strategiche sono anche tornate a fare, sotto forma di fantasiose creazioni griffate. Ma trascinando dietro di loro anche i più familiari marsupi.