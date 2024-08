Muller-Peparini ancora orrore social sulle figlie | la reazione choc

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 5 agosto 2024) Personaggi Tv. Andreasè un padre affettuoso e difende con le unghie e con i denti leGinevra e Penelope, avute dalla compagna e coreografa Veronica. Il ballerino è diventato padre per la prima volta lo scorso marzo, quando sono nate le due gemelline. In questi mesi, Andreas e Veronica hanno condiviso alcuni momenti bellissimi insieme alle piccole sui. Non tutti gli utenti però hanno fatto apprezzamenti. Non è la prima volta infatti che Andreaslegge dei commenti orribili rivolti alle, ma questa volta non ha taciuto di fronte al gesto di odio decisamente inopportuno.