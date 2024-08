Morto per un malore in mare l’uomo annegato a Follonica era consigliere comunale e volto noto della politica senese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Siena, 5 agosto 2024 – Non c’è stato niente da fare per Gianni Giacopelli, 85 anni,: è stato stroncato da undomenica mentre faceva il bagno, poco dopo le 17, a, nel tratto antistante la spiaggia libera di Pratoranieri. Era arrivato lì da qualche giorno insieme alla famiglia. Sembra che dopo essere entrato in acqua, intorno alle 17, si sia accorto che qualcosa non andava richiamando l’attenzione di chi era rimasto in spiaggia ma i soccorsi immediati dei familiari e poi del 118 non sono riusciti ad evitare il peggio. Una notizia che ha colpito molto Siena ma anche Monteriggioni, comune dove abitava. E la sua Contrada, l’Oca, di cui era stato archivista dal 1986 al 1988. Il feretro infatti sarà portato oggi, fra le 16 e le 17, nell’oratorio di Fontebranda dove domattina, alle 10.30, si svolgeranno i funerali.