Mauro Grossi in Piano solo jazz

(Di lunedì 5 agosto 2024) Arezzo, 5 agosto 2024 – L’Associazione per il Recupero e la Valorizzazione degli Organi Storici della Città di Cortona presenta la RASSEGNA MUSICALE E ORGANISTICA alla sua XXII Edizione Sabato 10 agosto, alle ore 20.45 a Cortona, al Centro Convegni “Sant’Agostino” appuntamento conin: una vita attraverso la musica Compositore, pianista, direttore d’orchestra, didatta,, livornese. Ha inciso circa 50 dischi di musica spaziando tra, gospel, musica ebraica, musica colta e non, alternando e mescolando i linguaggi con ungrande e determinante filo rosso: la ricerca di una musica che sapesse compiere il suo viaggio verso le persone e raccontare qualcosa. Grande alleato al suo fianco proprio il: ilcome linguaggio di ricerca prima ancora che come genere.