Lo sfogo di Khelif | Non bullizzate gli atleti perché questo ha conseguenze enormi

(Di lunedì 5 agosto 2024) AGI - Stop al bullismo. Imanerompe il silenzio e si sfoga. In un'intervista a Sntv e AP, la pugile algerina parla di quanto accaduto in questi giorni in cui è stata presa di mira: tutto nasce dalla squalifica ai Mondiali del 2023 per un elevato tasso di testosterone che ha fatto gridare allo scandalo sulla sua presenza a Parigi ma il Cio l'ha difesa a più riprese, sottolineando che avesse tutto il diritto di partecipare ai Giochi nel torneo femminile di boxe. "Invio un messaggio a tutte le persone del mondo per sostenere i principi olimpici e la Carta Olimpica, per astenersi dal bullizzare tutti gliha delle, delle- le sue parole riportate dai principali media internazionali - può distruggere le persone, può ucciderne i pensieri, lo spirito e la mente. Può dividere le persone.