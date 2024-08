LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Jodoin 11ma prima dell’ultima rotazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.21 292.80 per Praasterink, la neerlandese dovrebbe essere tra le migliori dodici. 16.20 300.50 il totale di Arai, la giapponese sarà della partita domani. 16.19 52.80 il parziale per Schnell. L’americana difficilmente si qualificherà. 16.18 Lasemifinale olimpica di Biginelli si conclude con un totale di 240.80 punti. 16.16 Pazzesca Quan Hongchan. 90.75 per la campionessa in carica che sale a quota 334.65 punti. A una serie dalla fine, Saraha quota 230.85. L’azzurra deve difendere 5.20 su Garcia Navarro. Praticamente spacciata Biginelli. 16.15 82.50 il parziale di Chen Yuxi. La cinese tenta di mettere pressione alla sua compagna di squadra. 16.14 Errore per McKay, la canadese rimane in piena zona qualificazione con un totale di 244.85. 16.13 248.00 il totale per Orozco.