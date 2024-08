La biblioteca Ostinata il fondatore | Condivido i miei libri per battere la solitudine e la dittatura dei social

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 agosto 2024) Milano – “Fondare biblioteche è come costruire granai pubblici; ammassare riserve contro l’inverno dello spirito”. Questa citazione della scrittrice Marguerite Yourcenar è ormai un mantra per l’ex manager Paolo Prota Giurleo che, dopo una lunga carriera da amministratore delegato per Autogrill, ha aperto nel 2022, unasorta a pochi passi dall’Università Statale di Milano. In questo spazio è possibile consultare una piccola parte – oltre 4mila volumi – della vasta collezione privata di Prota, appassionato di poesia e tenace bibliofilo.è un luogo dalle mille sfaccettature in cui incontrare amanti della lettura, organizzare corsi di lingua araba e studiare in vista delle temute sessioni d’esame.