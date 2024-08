iPhone 15 Pro Max | tutti i dettagli dell’offerta Amazon

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’15 Pro Max in offerta daè l’ultimo gioiello tecnologico di Apple, progettato per offrire prestazioni eccezionali e un design elegante Questo smartphone ha ricevuto una valutazione media di 4,6 su 5 stelle da 1.980 utenti su, dimostrando la sua popolarità e affidabilità. Il design del15 Pro Max è robusto e leggero, grazie all’uso del titanio di grado aerospaziale. La parte posteriore in vetro opaco e la parte frontale in Ceramic Shield rendono questo dispositivo resistente a schizzi, gocce e polvere, garantendo una protezione superiore rispetto ad altri smartphone. Il display Super Retina XDR da 6,7 pollici con ProMotion offre un’esperienza visiva straordinaria, con un refresh rate fino a 120Hz per prestazioni grafiche al top.